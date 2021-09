Pugno duro dell’Asp di Trapani, ultimatum ai medici non vaccinati

TRAPANI – Al momento ha il carattere di una diffida (la seconda) ma se le direttive non saranno seguite scatterà la sospensione dal servizio. Seconda lettera inviata dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani a medici e infermieri che non si sono ancora sottoposti al vaccino contro il Covid-19. Si tratta complessivamente di dieci camici bianchi e di una trentina di infermieri che avevano già ricevuto un primo richiamo e che adesso si sono ritrovati nella propria casella e-mail un nuovo sollecito: pena la sospensione dalle attività e, conseguentemente, dello stipendio.

L’accelerazione voluta dall’assessorato alla Salute

Sono una settantina i lavoratori del mondo della sanità sospesi in queste ultime settimane per l’assenza di validi motivi alla base della mancata vaccinazione. Una accelerazione sulle verifiche voluta dall’assessorato alla Salute. Il primo passo era stato l’invio degli elenchi dei medici non vaccinati dalle Asp agli Ordini provinciali.

In principio fu Siracusa…

Battistrada su questo fronte il presidente dell’Ordine dei medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, che in pieno agosto aveva rotto gli indugi sospendendo 49 medici non ancora vaccinati. “Il medico è come il prete, deve dare l’esempio non può predicare bene e razzolare male”, sono state le parole di Madeddu a Livesicilia.

Gli ultimi dati Covid della Sicilia

In Sicilia, intanto, i dati sul contagio appaiono stazionari. Il dato di domenica dice 885 nuovi positivi, con una incidenza che sale al 5,7%. L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita da Lombardia e Veneto con 465 casi. Sul fronte ospedaliero sono adesso 892 i ricoverati. Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità ha deciso che l’isola resterà al momento in zona gialle, ma i parametri confortano l’isola almeno per quanto riguarda il rischio ‘zona arancione’ che appare scongiurato.

