Sequestro del piccolo Eitan, indagata anche la nonna materna

ROMA – Anche Etty Peleg, ex moglie di Shmuel Peleg e nonna materna del piccolo Eitan, è indagata per il sequestro del bambino di 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Due giorni fa Shmuel Peleg ha portato il piccolo in Israele dopo averlo prelevato nella casa della zia Aya Biran, tutrice legale. ‘Stiamo accertando l’accaduto per poi intervenire’, ha detto il ministro degli Esteri Di Maio.

