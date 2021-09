Guasto al sito dell’Università, disagi per gli utenti

PALERMO – “Il servizio richiesto non è attualmente disponibile, ti preghiamo di riprovare più tardi. Ci scusiamo per l’inconveniente”. Questa la frase che appare agli utenti che si collegano i questo momento al sito dell’Università di Palermo, che è in manutenzione per un guasto.

All’indirizzo www.unipa.it si apre una pagina in manutenzione. Disagi per gli studenti e studentesse che da stamattina cercano di collegarsi al portale senza successo. “Si c’è un guasto su cui stiamo lavorando per cercare di ripristinare quanto prima il sito”, dicono dall’università.

