PALERMO – Palpeggiava i seni delle pazienti senza che vi fosse una ragione sanitaria per farlo. Su questo si basa l’accusa di violenza sessuale mossa nei confronti dell’allergologo Lorenzo Barresi. Il medico, nato a Catania ma residente in provincia di Siracusa, si trova agli arresti domiciliari.

Le denuncia di una ragazza ai carabinieri

Gli episodi contestati dal pubblico ministero Giorgia Righi sono avvenuti in un ambulatorio privato a Palermo. L’1 aprile scorso una giovane donna si è presenta alla stazione dei carabinieri di Monreale. Ha raccontato di aver subito le violenze sessuali e sono partite le indagini.

Il medico le avrebbe palpeggiato i seni e i capezzoli, dichiarandosi anche “ginecologo e mammologo”. Il giorno che era andata in studio la donna era stata messa in guardia da un’altra ragazza: “Ma sei sola io ti consiglio di non andare da sola”. Una volta entrata nella stanza il medico l’avrebbe accolta con la frase: “Ma come sei bella, quanti anni hai”.

Telecamere nello studio

I carabinieri hanno convocato la seconda paziente, la quale ha riferito che il medico le avrebbe abbassato il reggiseno e con un batuffolo di cotone intriso di alcol le toccava i capezzoli. In stanza con lei c’era il fratello. Gli investigatori hanno piazzato le telecamere nello studio e hanno registrato lo stesso modus operandi tenuto da Barresi con altre pazienti che avevano chiesto la sua consulenze per problemi di allergie intestinali o prurito in zone del corpo diverse dal seno. Il medico spiegava alle donne che anche la visita al seno rientrava negli accertamenti necessari.

“… oggi la gente è malvagia”

Le microspie hanno anche captato il dialogo fra Barresi e il direttore sanitario a cui il medico ha confidato di essere stato denunciato nel 2019 da una ragazza. L’allergologo respingeva le accuse: “Io ho lavorato nell’interesse di pazienti per salvarli dalla malattia”. Il direttore, che credeva nella buona fede e nelle capacità professionali dell’allergologo, lo metteva in guardia: “Non devi dare la possibilità che fraintendono… oggi la gente è malvagia… ma non si deve spogliare più nessuno”.

Le “ossessioni” del medico

“Solo nel caso di pazienti donne possibilmente ancora giovani o piacenti in maniera ripetuta, quasi ossessiva – scrive il giudice per le indagini preliminari Clelia Maltese – non si limitava effettuare i controlli richiesti per le verifiche allergologiche ma sottoponeva le pazienti è una visita lunga e più ampia non da queste richiesta, palpandogli la zona mammaria e inguinale”.

Secondo il giudice, “gli atti sessuali venivano artatamente ammantati da finalità diagnostiche del tutto ultronee rispetto alla visita alla consulenza espressamente richiesta all’indagato, accompagnata dall’ostentazione di conoscenza e specializzazioni mai ottenute dal sanitario”