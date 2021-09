Palermo-Monopoli, in Coppa Italia prove di riscatto rosanero

PALERMO – Il Palermo guidato da Giacomo Filippi, a partire dalle ore 15.00, ospiterà il Monopoli nella sfida casalinga allo stadio “Renzo Barbera”. L’incontro è valido per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C: i rosanero hanno eliminato il Picerno nel turno precedente, mentre la squadra pugliese ha passato la prima fase della competizione dopo aver battuto il Potenza.

Il club del capoluogo siciliano ospiterà l’attuale capolista della classifica del girone C di Serie C. Il Monopoli, infatti, è a punteggio pieno in campionato e guida in solitaria la graduatoria del girone meridionale di Lega Pro. I biancoverdi sono reduci dalla vittoria in rimonta contro l’ACR Messina ottenuta con il risultato finale di 2-1. I rosanero, invece, si apprestano al match dopo la sconfitta per 3-1 proprio in terra pugliese, contro il Taranto. Una sfida, dunque, che metterà di fronte una squadra in cerca di riscatto contro un’altra intenzionata a dare conferme e continuità nei risultati.

Il Palermo ritrova alcune pedine importanti nel reparto difensivo con il ritorno di Buttaro e Accardi, anche se quest’ultimo non è stato convocato. Il tecnico dei rosanero Giacomo Filippi ha ammesso, in conferenza stampa, che farà un po’ di turnover in occasione del match contro il Monopoli, pur mantenendo in maniera decisa l’obiettivo di passare il turno senza “snobbare” la competizione. L’avversario non sarà da meno e darà del “filo da torcere” alla compagine del capoluogo siciliano.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-4-2-1): Massolo; Marong, Lancini, Marconi; Doda, Dall’Oglio, Odjer, Valente; Silipo, Fella; Brunori.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Tazzer, Bussaglia, Piccinni, Hamlili, Guiebre; D’Agostino, Grandolfo.