Centro storico off limits alle auto: è la Settimana della mobilità sostenibile

CATANIA. Sino al 22 settembre la città si apre a eventi di sensibilizzazione alla sostenibilità, al miglioramento della qualità e degli stili di vita, in linea con l’iniziativa della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente che quest’anno in particolare invita a riflettere sulle opportunità di cambiamento derivanti dalla crisi sanitaria e sociale causata dalla pandemia.

“Muoviti sostenibile e… in salute” è il tema della 20ª edizione della Settimana europea della mobilità sostenibile alla quale il comune di Catania ha aderito con un calendario di eventi promosso dalla giunta Pogliese, su proposta all’assessore alla Mobilità Pippo Arcidiacono.

Il programma

Passeggiate a piedi o in bicicletta, letture, escursioni, isole pedonali, webinar: la giornata clou è prevista domenica 19 con “In città senza la mia auto” e la pedonalizzazione di gran parte del centro storico dalle 8 e le 14, compresa la piazza Cardinale Pappalardo (già piazza Duca di Genova), un’ampia porzione di piazza Federico di Svevia, Largo Odeon.Sarà possibile spostarsi in bici e con mezzi ecosostenibili, scooter elettrici e veicoli in car-sharing, oltre che con gli autobus del trasporto pubblico locale Amts che potenzierà le corse verso i luoghi delle manifestazioni.

Attività espositivo-promozionali, supportate da mezzi ecosostenibili, sono in programma in piazza Stesicoro, nello spazio antistante all’Anfiteatro romano, promosse dall’Amministrazione comunale con l’Ufficio del Mobility Manager di Area, da Amts, Fiab Catania MontainBike Sicilia Asd, Il Dojo Arti Marziali, associazione Orione.

In piazza Federico di Svevia, dalle ore 9.30 alle 14, è prevista un’iniziativa di promozione della lettura con l’Autobooks della Direzione Cultura del Comune e “Libri in cambio di Mobilità” che regala libri e biglietti della Metropolitana a chi raggiunge l’area del Castello Ursino con i mezzi pubblici (bus e metropolitana) o in bicicletta.

Nella zona dell“Autobooks” a cura dell’Associazione Legambiente di Catania e in collaborazione con la Direzione Cultura, spazio per attività di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente anche con “micro-conferenze”.

Nel Parcheggio AMTS – R1 di via Plebiscito eventi e attività educativo-promozionali dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, con “Libri in cambio di Mobilità” e biglietti gratis della Metropolitana offerti a chi si reca al Parcheggio R1 con i mezzi pubblici, attività a cura dell’Associazione Legambiente di Catania nell’ambito dell’Evento Pop-Up Market Sicily. Per consentire il raggiungimento delle aree chiuse al traffico e gli spostamenti successivi in maniera sostenibile, sarà possibile fruire gratuitamente della linea Librino Express, messa a disposizione dalle ore 8 alle ore 14 dall’AMTS, e del servizio BiCT di AMTS che consentirà per l’intera giornata di utilizzare le biciclette del parcheggio R1 in via Plebiscito.