Papa Francesco: “Tra i cardinali ci sono no vax, uno è ricoverato”

“In Vaticano sono tutti vaccinati – ha spiegato Papa Francesco rispondendo ai giornalisti durante il volo di ritorno dalla Slovacchia – tranne un piccolo gruppetto che si sta studiando come aiutare. Anche nel collegio cardinalizio ci sono alcuni negazionisti: e uno di questi, poveretto, è ricoverato col virus”.

Il Papa ha parlato anche del matrimonio: “È solo tra un uomo e una donna: è un sacramento e la Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti. Ma ci sono leggi che civilmente cercano di aiutare tanta gente di orientamento sessuale diverso. Aiutare la gente è importante, ma senza imporre cose che, per loro natura, nella Chiesa non vanno“.

L’aborto è “un omicidio“, è come “affittare un sicario per risolvere un problema“, ma sulla comunione ai politici che difendono la possibilità di scelta delle donne “i vescovi devono agire come pastori: nella storia della Chiesa, tutte le volte che i vescovi hanno gestito un problema non come pastori si sono schierati sul versante politico”. Lo ha detto papa Francesco rispondendo ai giornalisti sul volo di ritorno dalla Slovacchia.