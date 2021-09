Picchiati dal branco in via Roma, ora è caccia agli aggressori

Si sarebbero avvicinati alle loro amiche con fare sospetto, importunandole e facendo loro delle avances. A quel punto sarebbe nata un’accesa discussione, ben presto sfociata in insulti e violenza. E’ il racconto di due giovani che nella notte tra mercoledì e giovedì, in via Roma a Palermo, sono finiti nel mirino del ‘branco’, un gruppo formato da almeno sette ragazzi che ha reagito con calci e pugni.

La denuncia

Un’aggressione che le due vittime hanno denunciato dopo essere finiti all’ospedale: entrambi hanno riportato traumi e contusioni facciali. Dopo essere stati sottoposti alle visite mediche si sono recati al commissariato Oreto per raccontare quello che era accaduto, ovvero l’ennesimo episodio di violenza nella zona, a pochi metri dal popolare mercato della Vucciria.

la fuga e le telecamere

Vicino alla salita Caracciolo, sarebbero stati presi di mira dal gruppo: avrebbero tentato in ogni modo di prendere le distanze insieme alle amiche con cui quella sera, pensavano di trascorrere una serata spensierata. Serata che invece si è trasformata in un incubo ed è temrinata in ospedale. I due giovani se la sono cavata con una prognosi di dieci giorni, ma adesso è caccia al gruppo di aggressori: a riprendere la loro fuga, avvenuta poco dopo la violenza, sarebbero state alcune telecamere piazzate nella zona, per questo la polizia sta esaminando tutti i filmati della videosorveglianza.

Ennesimo caso nella stessa zona

L’ennesimo episodio di violenza nel centro storico palermitano, e in particolare nello stesso tratto di strada che conduce a una delle aree maggiormente prese d’assalto dai giovani la sera. Pochi mesi fa una ragazza è stata adescata da un uomo a bordo di un’auto e, l’anno scorso, alcuni turisti sono stati aggrediti.

