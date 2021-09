TeLiMar, ottimo esordio contro la Lazio in Coppa Italia

Ottimo l’esordio contro la Lazio, con il Club dell’Addaura che prende il largo già dal secondo tempo e allunga fino al 4-17 finale. A segno tutti i nuovi innesti, Irving, Basic e Turchini e grande prestazione da parte dell’intera squadra. Per Baldineti, è l’occasione giusta per poter provare alcuni schemi, facendo al contempo rifiatare tutto il gruppo, compreso il portiere Nicosia. Esordio, infatti, tra i pali per il classe 2004 Francesco De Totero.



Va subito in doppio vantaggio il TeLiMar con due rigori conquistati da Marziali e trasformati da Vlahovic. La Lazio reagisce sfruttando un uomo in più con Checchini, ma il Club dell’Addaura prova di nuovo ad allungare con Irving. Il primo tempo si chiude sul 2-3 per il goal di Menni. Nel secondo tempo, dopo il pareggio agguantato in avvio dai biancocelesti con Ferrante, il TeLiMar inizia a scavare il solco e va sul +3 con le reti di Del Basso, in superiorità, Vlahovic e Basic a uomini pari.

Nella seconda metà del match emergono le reali forze in vasca: il TeLiMar va a segno con Fabiano, a cui ribatte Augusti per il 4-7. Poi, è il Club dell’Addaura a dilagare con un break di sei a zero per le reti di Irving, Vlahovic in controfuga, Irving in più su assist del capitano Lo Cascio, Turchini, rigore conquistato e trasformato da Del Basso e, infine, Vlahovic per il 4-13. L’ultimo quarto, che vede anche l’esordio tra i pali di Francesco De Totero, è utile a mister Baldineti per provare alcuni schemi. La Lazio si affaccia timidamente in attacco, ma il TeLiMar è bravo a contenere i biancocelesti e allunga ancora con Fabiano, Giliberti, nuovamente Fabiano e Del Basso, che su uomo in più fissa il risultato sul definitivo 4-17. Uscito per limite di falli Caponero (Lazio) nel 4°tempo.

Parziali: 2-3; 1-3; 1-7; 0-4.

Superiorità: Lazio 1/2; TeLiMar 3/5 + 3 rigori.

Il Tabellino

S.S. Lazio Nuoto: Rossa, Ferrante 1, Vitale D., Menni 1, Vitale A., Marini, Caponero, Masi, Leporale, Augusti 1, Checchini 1, Lupidi, Serra – Allenatore: Claudio Sebastianutti.

TeLiMar: Nicosia, Del Basso 3 (1 su rig.), Turchini 1, Di Patti, Fabiano 3, Vlahovic 5 (2 su rig.), Giliberti 1, Marziali, Lo Cascio, Irving 3, Lo Dico, Basic 1, De Totero – Allenatore: Marco Gu Baldineti.

Arbitri: Riccardo Carmignani, di Messina, e Riccardo D’Antoni, di Siracusa.