Il Misilmeri trova la prima vittoria, Utro: “Sono contento”

PALERMO – Buona la prima per mister Sasà Utro alla guida della Don Carlo Misilmeri. La formazione biancorossa, che in settimana ha cambiato allenatore con l’arrivo di Utro al posto di Mutolo, ha vinto per 2-0 in casa del Monreale, conquistando così i primi tre punti della stagione.

Una partita da subito in discesa per il Misilmeri, avanti nel punteggio appena dopo sei minuti con il gol di Paolo Mondino, abile a insaccare con un facile tap-in la respinta di Ingrassia sul tiro di Di Giuseppe. Lo stesso attaccante, a metà del primo tempo, sfiora il raddoppio con un colpo di testa che termina di poco a lato. Nel secondo tempo il Monreale, dopo appena otto minuti, resta in dieci uomini. Capitan Esposito, già ammonito per proteste, rimedia il secondo giallo per un fallo tattico: cartellino rosso. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di mr. Bennardo ci prova e colpisce una traversa con Tonino Cardinale. Da lì a poco il Misilmeri, dopo aver sprecato una chance con Mendola, chiude i conti con Di Giuseppe che da posizione defilata insacca con un diagonale che trafigge Ingrassia.

“Sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi, mi è piaciuto lo spirito – spiega Sasà Utro al termine del match – Abbiamo fatto gol nei momenti importanti, siamo stati bravi a soffrire e abbiamo gestito la partita negli ultimi venti minuti. Dobbiamo lavorare, ma partiamo dall’atteggiamento positivo di oggi”. Il Misilmeri sale a quota tre punti in classifica e, tra sette giorni, tornerà a giocare tra le mura amiche del “Giovanni Aloisio” di Piano Stoppa dove sfiderà il Casteltermini.

Monreale-Don Carlo Misilmeri 0-2

Marcatori: 6’ pt Mondino, 29’ st Di Giuseppe

Monreale: Ingrassia, Sciacca, Procida, Cardinale, Esposito, Zammitti (37’ st Montaperto), Saluto, Saia, Fofana, Ruggeri (28’ st Casucci), Namio (21’ st Celesia). A disp.: Marineo, Venturella, Mandalà, Manfrè, Cuccia. All.: Bennardo. Don Carlo

Misilmeri: Zummo, Giannilivigni, Pellegrino, D’Angelo (38’ st Cossentino), Nigro, Corsino, Cerniglia, Mendola, Mondino (38’ st Stassi), Di Giuseppe, Messina (18’ st Di Peri). A disp.: Ferrara, Tarantino, Vinci, Purdel, Tiscione, Fontana. All.: Utro.

Arbitro: Alfonso Aquilina di Agrigento

Note: ammoniti Zammitti, Cardinale, Procida, Saluto, Namio, Corsino e Di Giuseppe. Al 8’ st espulso Esposito per doppia ammonizione.