Cocaina-killer, un anno dopo la svolta nelle indagini

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Avrebbe ceduto la dose di cocaina risultata poi letale per un ragazzo di 25 anni, morto nel settembre del 2020. I carabinieri hanno così arrestato un 29enne di Pace del Mela, in provincia di Messina, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il malore e l’inutile corsa in ospedale

La vittima, che era ai domiciliari, fu trovata in stato di alterazione psicofisica in contrada Filicusi, a Pace del Mela, dai carabinieri. Soccorso dal 118, fu portato prima nell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e poi in quello di Milazzo, dove era arrivato in coma, morendo quattro giorni dopo, il 12 settembre 2020. In seguito all’autopsia e agli esami tossicologici è emerso che la vittima aveva avuto un’intossicazione da sostanze stupefacenti.

La “dose letale” di cocaina

Le indagini, svolte anche mediante attività tecnica, hanno appurato che la “dose letale” di cocaina che aveva causato la morte del ragazzo sarebbe stata ceduta dal 29enne. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa.

