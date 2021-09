Covid, grave la moglie non vaccinata di un medico

PALERMO– Lui è un medico dell’ospedale ‘Cervello’, è vaccinato e ha preso il Covid in forma lieve: sta bene ed è praticamente asintomatico. Sua moglie, giovane, non vaccinata e contagiata, è ricoverata in Terapia intensiva, sempre al ‘ Cervello’. Le sue condizioni destano preoccupazione.

Un dramma familiare

E’ un dramma familiare a cui essere vicini come sempre. Ricordiamo che ogni giudizio deve fermarsi sulla soglia delle terapie intensive. E immaginiamo il dolore di questa e di altre famiglie. Può capitare che, all’interno dello stesso nucleo, si vivano scelte differenti: quella giusta di vaccinarsi, quella sbagliata di non vaccinarsi. Ma poi contano soltanto la sofferenza e la solidarietà.

Quei casi tra i medici

I non vaccinati, come sappiamo, riempiono le terapie intensive. In questi giorni anche un operatore sanitario è stato ricoverato all’Ismett i gravi condizioni, nonostante il vaccino. Siamo del resto all’avvio delle terze dosi che dovranno rinforzare l’immunità di tutti.