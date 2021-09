Fondi del Pnrr, Musumeci “battezza” la cabina di regia

Il governatore Nello Musumeci “battezzerà” la ‘cabina di regia’ sui fondi del Pnrr creata da Gaetano Armao per fare da supporto all’assessorato all’Economia nei rapporti con il ministero dell’Economia, con la commissione Affari finanziari, con quella Affari europei e internazionali della Conferenza delle Regioni e con la stessa Conferenza. L’appuntamento è alle 16 a Palazzo d’Orleans. LEGGI ANCHE: Insularità, lo studio di Armao e il provvedimento di Draghi

A coordinarla sarà Nicola Vernuccio, ex dirigente generale della Regione. Lo scorso 15 settembre, l’assessore Armao, che presiederà il “gruppo di lavoro”, ha firmato un decreto che modifica in parte il primo decreto, soprattutto per quanto riguarda i referenti della ‘cabina di regia’ che fornirà supporto all’interlocuzione tra l’assessorato all’Economia con ministero e commissioni “con particolare riferimento alle procedure finanziarie e alle relazioni contabili e di gestione con il fondo di rotazione per l’attuazione delle iniziative Next Generation Eu.

