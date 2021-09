Parte la raccolta delle olive in Italia: il primo appuntamento è in Sicilia

Parte la raccolta delle olive in tutta Italia, con l’arrivo del primo olio nuovo Made in Italy dell’anno. L’appuntamento stavolta è per il 24 settembre, a partire dalle 10, in Sicilia, nell’azienda Terra Surti di Elio Menta a Sortino, nel Siracusano, in contrada Albinelli, con la trasformazione delle prime olive in extravergine.

Le stime sulla produzione nazionale

Per l’occasione saranno presentate da Coldiretti e Unaprol, in collaborazione con Ismea, le prime stime sull’andamento della produzione nazionale. Insieme ad agricoltori, frantoiani e consumatori sarà presente il presidente dell’Unaprol – Consorzio olivicolo italiano – David Granieri, Francesco Ferreri presidente Coldiretti Sicilia e componente giunta nazionale Coldiretti, Maria Chiara Zaganelli, direttrice Ismea, e il Sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Francesco Battistoni.