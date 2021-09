Assistenza agli alunni disabili: “A Trapani il servizio non è mai partito”

“A Trapani il servizio di assistenza agli alunni disabili non è mai partito: 180 bambini sono rimasti a casa. Soltanto 2 allievi usufruiscono del servizio di assistenza igienico personale”. Aldo Mucci, responsabile Sgb Sicilia (sindacato generale di base) denuncia una situazione insostenibile e dice la sua sul ddl presentato dal gruppo pentastellato all’Ars che nei giorni scorsi ha suscitato non pochi malumori. “Il caso di Trapani dimostra che il Ddl sull’assistenza agli allievi disabili recentemente presentato all’Ars, andrà magari al netto di qualche revisione, deve andare in porto: è utile e metterebbe ordine nel settore”, spiega. “Tutte le norme esistenti sono inutili e non mettono i bambini nelle condizioni di confrontarsi con le scuole”, dice.

Poi entra nel merito del “caso Trapani”. “Il sindaco sostiene che il servizio spetti al Ministero della Pubblica Istruzione attraverso gli Ata quando in effetti non è così”, continua. Il sindaco corrobora la propria posizione appellandosi una nota dell’ufficio legislativo del Miur e a un parere del Cga (“non vincolante”, dice Mucci). Una posizione non condivisa da più di un attore in campo. “Il servizio scolastico regionale sostiene che gli Ata non possano supplire all’assistenza dei bambini gravi e gravissimi”, spiega il sindacalista. Poi rincara la dose. “Questa decisione fa a pugni con il diritto allo studio e all’inclusione scolastica”, commenta promettendo di dare battaglia. Lunedì infatti sindacati e genitori saranno in piazza Trapani per convincere il sindaco a rivedere la propria posizione.