Catania, muore signora non vaccinata: video bufala No Vax

CATANIA – Grida all’ospedale San Marco. Un catanese filma col cellulare la disperazione di una donna che piange, ma non si tratta di una “signora morta dopo il vaccino”. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Il luogo

Il filmato è stato realizzato all’ospedale San MArco di Catania. Ma non immortala – come sostenuto su twitter da numerosi No Vax, la disperazione scaturita per la morte di una signora “a causa del vaccino”.

Secondo quanto confermato a LiveSicilia da fonti sanitarie, il video è stato realizzato dopo la morte di una signora “non vaccinata”. Proprio oggi, infatti, non è stato fatto alcun vaccino all’ospedale San Marco.

Purtroppo si tratta di una bufala messa in circolazione dai No Vax



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI