Grida, ‘donna morta dopo il vaccino’: verifiche sul video

CATANIA – Grida di dolore, disperazione, una signora filmata da un cellulare mentre si dispera. Il video sta spopolando sulle chat dei No Vax. È stato realizzato a Catania, “uccisa istantaneamente dal vaccino” sostengono su twitter e whatsapp numerose persone.

AGGIORNAMENTO ORE 20.46 Il video è stato realizzato nell’ospedale San Marco dopo il decesso di una anziana non vaccinata. LEGGI GLI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI

LiveSicilia ha effettuato numerose verifiche

1 – La notizia del decesso in seguito al vaccino è stata smentita dai vertici Asp e dal commissario catanese anticovid Pino Liberti a LiveSicilia.

2 – Il filmato potrebbe essere ricondotto a un decesso per infarto in un hub vaccini catanesi e potrebbe essere stato realizzato da uno dei presenti e adesso diffuso in ritardo.

3 – Nessuna ambulanza del 118 è stata chiamata oggi per presunti decessi connessi alla vaccinazione

4 – LiveSicilia sta continuando a verificare la natura del video in circolazione

5 – Chiunque può farsi un’idea guardando il nostro video che consigliamo di far circolare



