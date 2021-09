Livatino “magistrato beato”, l’incontro con gli studenti

CATANIA – In occasione del trentennale dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, martire di giustizia ucciso dalla “Stidda” a soli 38 anni, il Rotary Club Catania Ovest ha organizzato un incontro sulla figura del “magistrato beato” per gli studenti della Scuola Battisti di Catania. Un istituto comprensivo, situato nel cuore del quartiere difficile di San Cristoforo a Catania, che il club ha recentemente adottato grazie ad un protocollo educativo di comunità siglato ad agosto.

L’incontro, moderato dal presidente del club Alberto Lunetta, al quale hanno partecipato un gruppo di alunni delle scuole medie, è stato presentato dalla dottoressa Silvia Vassallo, Sostituto Procuratore presso la Procura dei minorenni di Catania e referente per i progetti di legalità dell’Associazione Nazionale Magistrati.

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico professoressa Maria Paola Iaquinta e del Presidente Lunetta, Vassallo ha iniziato l’incontro tratteggiando la personalità di questo giudice dall’indole gentile e riservata, soprannominato sin da bambino “101 anni” per la precoce saggezza.

La relatrice ha quindi sottolineato il carattere integerrimo di Livatino ma allo stesso tempo ha messo in evidenza la sua grande umanità e religiosità spiegando che la percezione comune che descrive i giudici come funzionari dediti semplicemente alla mera applicazione di norme di legge sanzionatorie è in realtà errata. Il ruolo dei giudici minorili, ha spiegato la Vassallo, è invece quello di tutelare i minori interessati. Il magistrato ha infine posto l’accento sull’importanza del rispetto delle regole e su quanto sia poco conveniente violarle come avviene quando si compiono dei reati, soprattutto quando si è minorenni. Gli studenti si sono mostrati attenti e partecipativi.

La Dirigente Iaquinta ha concluso l’incontro mettendo in evidenza la prima regola che gli studenti devono rispettare ovvero la frequenza ed ha ringraziato la relatrice ed il Presidente Lunetta per avere dato l’opportunità ai suoi studenti di approfondire la figura di questo giudice incorruttibile che andava a pregare in obitorio per i mafiosi uccisi.

Lunetta ha spiegato che l’incontro è il primo di una serie di iniziative di legalità, educazione alla salute, progetti educativi e di cittadinanza attiva che il Rotary Club Catania Ovest promuoverà nei tre plessi della Scuola Battisti nel corso dell’anno scolastico.