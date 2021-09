Piano opere pubbliche al palo, l’Ance: basta rimpalli di responsabilità

PALERMO – “La questione della mancata approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche a Palermo ha assunto, ormai, i contorni della farsa. Amministrazione e Consiglio comunale, sindaco e presidente, non fanno altro che puntare il dito l’uno contro l’altro e, nel frattempo, la città rimane ferma, alla paralisi”.

Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi. “Siamo davvero stufi di assistere a questo continuo rimpallo di responsabilità e competenze – continua Miconi -. Siamo stufi del fatto che la lotta politica venga sempre messa prima del bene della città e dei cittadini. Ma soprattutto, siamo stanchi di bugie o di mezze verità farfugliate. Palermo merita la verità e, per sopravvivere, ha bisogno di azione e non di giochi di ruoli come quelli messi in campo quando si parla di Piano triennale o Prg o di rigenerazione urbana. Nella nostra città non si investe, non si avviano cantieri pubblici, non si fanno opere con uno stallo gravissimo che investe tutta la società e quando si cerca di appurare le responsabilità dell’impasse, si assiste ad un pietoso accusarsi l’un l’altro tra politici e amministratori. Come cittadini abbiamo bisogno assoluto di verità; come imprenditori, lavoratori, investitori, abbiamo bisogno che questa verità sia strumento dell’azione e che questa azione sia rapida ed efficace”.



