L’incidente mortale sulla statale, Bagheria in lacrime per Tony

“Ancora non ci posso credere che mi e arrivata questa bruttissima notizia. Eri un cliente d’oro, mi mancherai veramente carissimo amico mio: veglia sempre su tua moglie e specialmente sui tuoi gioielli. Un abbraccio amico mio”. E’ soltanto uno dei tantissimi messaggi sui social dedicati ad Antonino Palazzotto, l’uomo di 35 anni che ieri pomeriggio ha perso la vita in un terribile incidente stradale sulla strada statale 113, nella zona di Santa Flavia. LEGGI ANCHE: Incidente mortale sulla statale, identificata la vittima

“Viveva per la sua famiglia”

Abitava da Bagheria, dove in tanti lo conoscevano. Lo chiamavano ‘Tony’ e oggi, la cittadina alle porte di Palermo si è svegliata in lacrime. La notizia si è diffusa nel giro di poche ore e il pensiero di coloro che lo amavano va adesso soprattutto ai tre figli, ancora in tenera età, e alla moglie: il tragico impatto non ha lasciato scampo al 35enne che viene descritto da amici e conoscenti come un grande lavoratore, estremamente legato alla sua famiglia. “Un uomo che ben conosceva lo spirito di sacrificio – dicono – un padre di famiglia con le sue responsabilità e adesso strappato per sempre dalle braccia dei suoi cari”.

La dinamica dello scontro

Cosa può essere successo? E’ questa la domanda che in tanti si fanno. La dinamica dell’impatto con un autocarro, che all’altezza del chilometro 245 si è rivelato violentissimo, è ancora poco chiara e al vaglio della polizia stradale. Palazzotto viaggiava a bordo di una Ford Focus quando è avvenuto lo schianto frontale e per estrarlo dal mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ma gli accertamenti sono tuttora in corso. Ed è un fiume di messaggi quello rivolto al 35enne e alla sua famiglia.

La suocera: “Siamo distrutti”

Strazianti le parole della suocera: “Tony, per me non eri soltanto un gereo, ma un figlio. Siamo distrutti. Sono molto addolorata per la tua perdita, rimarrai sempre nei nostri cuori”. Una giornata di lutto a Bagheria, dove tutti ricordano il 35enne sorridente e con una grande voglia di vivere: “Non ti dimenticheremo mai – aggiungono -. Queste sono le notizie che nessuno vorrebbe mai sentire, queste sono le vere tragedie. Riposa in pace”. Tragedie che sulle strade siciliane continuano a ripetersi.

Scia di incidenti in Sicilia

Soltanto tre giorni un altro incidente stradale, a Palermo, ha spezzato la vita di un motociclista. In questo caso lo scontro tra la moto e un mezzo pesante si è verificato sul ponte di via Belgio, dove è morto Antonino Campagna, 62 anni. Stava percorrendo il tratto che porta verso l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. LEGGI ANCHE: Incidente mortale a Palermo

