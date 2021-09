Palermo, incredibile su Tik Tok: “Tre anni per la residenza” VIDEO

Ecco il filmato che spopola su Tik Tok, in corso accertamenti

PALERMO – Notevoli disagi all’ufficio anagrafe di viale Lazio che si occupa di certificare i dati personali del cittadino aventi rilievo amministrativo (cittadinanza, nascita, matrimonio o unione civile, morte).

Ieri mattina, come spesso accade a causa del covid, gli uffici hanno lavorato a rilento e uno dei cittadini ha deciso di documentare tutto con il proprio telefonino e pubblicarlo sui social per dimostrare il proprio disappunto.

Nel video si vede un uomo impiegato comunale che risponde a tono al cittadino, che lamenta di aver prenotato sul sito del Comune e di aver ricevuto come prima data utile dicembre 2023. L’impiegato comunale fa presente che non può far nulla a riguardo.

Da quando hanno riaperto c’è il sistema di prenotazione che sono molto lunghi, ovviamente i cittadini ne soffrono. È un problema che persiste da tempo ed è stata sottovalutata e la gente ha difficoltà. sono problemi che abbiamo più volte rappresentato. In molti ci chiedono come fare perché magari hanno esigenze particolari

