Salvini e l’ultimatum di Nello Musumeci: interviene Minardo

PALERMO – Minardo getta acqua sul fuoco dopo il ringhio di Musumeci. “Le dichiarazioni del nostro leader, Matteo Salvini, sono semplicemente la riprova che la Lega vuole lavorare bene con tutta la squadra da qui a fine mandato all’Ars e nel governo regionale; poi, tutti insieme, decideremo cosa fare e come proseguire per il bene dei siciliani”, afferma Minardo. Insomma le dichiarazioni di Salvini hanno scatenato un polverone nel centrodestra siciliano.

“Quello che è certo – aggiunge – che Palermo, la splendida Palermo offesa e male amministrata da Orlando e dalla sinistra in questi anni, merita di più e di meglio, e come Lega siamo pronti a fare la nostra parte in quella che sarà la prima e grande tornata elettorale siciliana nei prossimi mesi. Quindi – conclude Minardo – nessuna delegittimazione né stravaganza e lo ripeto: Musumeci stia tranquillo, noi lavoriamo solo per il bene della Sicilia e dei siciliani”



