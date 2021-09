Poliziotta No Green pass rischia il licenziamento

ROMA – Rischia il licenziamento la poliziotta No Green pass che sabato scorso è salita sul palco di piazza San Giovanni, a Roma, invitando gli italiani a ribellarsi contro l’obbligo della certificazione verde, definendola una “tessera di discriminazione”. Il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò ha anche invocato “la disobbedienza civile”, come “dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico”. Un intervento che ha suscitato non poche reazioni, e, in relazione alla sua partecipazione alla manifestazione è stata avviata un’azione disciplinare dalla questura di Roma.

La reazione del ministro Lamorgese

Dichiarazioni “gravissime”. Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, ha definito le affermazioni del vice questore Schilirò. “Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia Lamberto Giannini – aggiunge il ministro – affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata”.



