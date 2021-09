Rifiuti, il post di Selvaggia Lucarelli: “Zona ripulita sabato”

La zona della stazione di Catania immortalata dai cumuli di immondizia al centro di un post di ieri condiviso da Selvaggia Lucarelli – e che ha fatto il giro del web con moltissime interazioni – è stata ripulita sabato. A scandire la cronologia di quanto accaduto è l’assessore comunale all’ecologia Fabio Cantarella, che comunque “ammette il disservizio” causato, come raccontato in queste settimane, dalla diminuzione di tonnellate giornaliere accettate dall’impianto della Sicula Trasporti. Una riduzione che ha portato a trasformare interi quartieri catanesi in discariche all’aperto. L’immagine quindi risaliva a qualche giorno fa. Ma questo non toglie il nodo della questione. Un’emergenza in Sicilia esiste e va risolta. Per poter trovare una soluzione, che comunque mette solo una pezza alla questione, il sindaco Salvo Pogliese ha intrapreso una diretta interlocuzione con la Regione Siciliana, che giovedì ha informato della possibilità di conferire l’indifferenziato dopo il trattamento nell’impianto di Sicula a Palermo. Da quel momento è partita l’opera di pulizia e bonifica della città.













Le parole di Cantarella

“Intanto chiediamo scusa ai cittadini che pagano la Tari e fanno la raccolta differenziata. Il disservizio c’è stato – evidenzia ancora l’assessore Cantarella – sul servizio sulla racconta dei rifiuti indifferenziati causati da chi non fa raccolta differenziata. Infatti nelle zone dove si fa la raccolta differenziata abbiamo puntualmente ritirato i rifiuti ogni giorno. L’emergenza quindi è stata creata dalla chiusura della discarica che l’abbiamo subita, dal funzionamento a singhiozzo per la precisione che abbiamo subito, e dall’inciviltà di tanti che hanno continuato a gettare rifiuti indifferenziati sui cumuli che si erano formati. Addirittura chiudendo strade. Appena la discarica ha riaperto – spiega l’esponente della giunta Pogliese – abbiamo immediatamente ripulito la città, certamente c’è voluto qualche giorno perché c’erano molti rifiuti accumulati. Quando Selvaggia Lucarelli ha postato la foto, la foto non era aggiornata, perché già sabato avevamo ripulito il sito con lavaggio e sanificazione. Se si fosse informata ne avrebbe avuto contezza. Comunque Selvaggia Lucarelli – ammette Cantarella – ha sollevato un problema molto importante che attanaglia la Sicilia, ma forse poco informata non sa che la Regione paga anni e anni di arretratezza infrastrutturale anche in ambito ambientale. Perché i termovalorizzatori – conclude l’assessore – vengono realizzati in tutte le parti d’Italia, mentre in Sicilia non ne abbiamo neanche uno”.



