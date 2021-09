Catania-Turris, Baldini riparte a testa bassa

Il Catania ci riprova e punta sui due prossimi impegni in campionato per risalire la china, dopo un avvio stagionale complicato e non particolarmente fortunato. Anche a Catanzaro i rossazzurri avrebbero meritato di più, al di là della clamorosa topica arbitrale materializzatasi con la concessione di un inesistente penalty per un fallo di mani avvenuto oltre un metro fuori dall’area di rigore. Ma piangere sul latte versato non serve più di tanto, come non serve ripensare alla precedente beffa casalinga contro il Bari. La squadra allenata da Francesco Baldini dovrà ripartire a testa bassa, puntando al sodo e cioè a rimpinguare un’anemica classifica che subirà ulteriori ridimensionamenti dalla probabile penalizzazione di due punti che va, sin d’ora, messa in preventivo.

Domani pomeriggio al “Massimino” arriva la temibile Turris che vanta un ottimo curriculum esterno e che non nasconde velleità di alta classifica. Il Catania visto a Catanzaro ha mostrato ampi segnali di ripresa, sia sotto il profilo tecnico individuale che per quel che riguarda la manovra corale. Contro i corallini, il tecnico dovrà rinunciare al pimpante Greco (uscito malconcio dallo scontro col catanzarese Carlini che, nella circostanza, avrebbe meritato l’espulsione) ed a Ceccarelli ancora alle prese con problemi fisici. Assente certo anche Piccolo che è stato squalificato per aver proferito un’esclamazione blasfema nel post gara in terra calabra. In porta, dovrebbe essere riconfermato Sala mentre in difesa potrebbe trovar posto l’esperto Claiton che, ultimamente, è rimasto ai box per problemi fisici. A centrocampo, Rosaia sarà titolare con Maldonado e Provenzano mentre Russini e Moro (o Sipos) alimenteranno la manovra offensiva con Russotto a sostegno. Ballottaggio sulle corsie laterali: a destra tra Calapai e Albertini e a sinistra tra il rientrante Pinto e lo scalpitante Zanchi. Catania-Turris si giocherà giovedì 30 settembre alle 14,30 mentre la successiva gara dei rossazzurri contro il Picerno, in trasferta, è stata posticipata a lunedì 4 ottobre con inizio alle ore 15.



