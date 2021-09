L’insediamento Intel, Carrà: “C’è bisogno di coesione politica”

CATANIA – “È stato lo stesso Giancarlo Giorgetti a liquidare quanti amano rimestare nella bieca retorica che contrappone Nord e Sud e in questo caso Torino e Catania – dichiara Anastasio Carrà, vicesegretario della Lega Salvini Premier in Sicilia e responsabile provinciale della Lega a Catania – infatti il ministro ha sottolineato che il governo sta lottando a livello di commissione UE per autorizzare l’investimento Stm a Catania. Il gioco delle parti tra Nord e Sud che si è scatenato in questo caso, ha il solo scopo di affossare l’Italia e Catania, perché chiunque conosca la realtà sa che c’è una concorrenza fortissima in tutta Europa per accaparrarsi l’investimento del colosso californiano Intel e anche la Germania vorrebbe soffiare all’Italia questo investimento. Il Distretto produttivo Etna Valley di Catania è sicuramente all’altezza di competere per riuscire ad ottenere l’investimento, ma l’obiettivo di certo non sarà raggiunto attraverso polemiche pretestuose, c’è bisogno di coesione politica sul territorio e per una volta sarebbe meglio mettersi tutti sotto la bandiera dello sviluppo e non indossare casacche di partito, perché i potenziali danni economici altrimenti rischiano di essere superiori ai pochi vantaggi elettorali”.



