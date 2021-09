Suriano su Intel: “Governo a trazione leghista”

CATANIA – La deputata del gruppo misto Simona Suriano è intervenuta sulla vicenda Intel. Il colosso americano aveva espresso la volontà di investire in Italia creando un nuovo sito produttivo a Catania ma le recenti dichiarazioni del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti hanno fatto registrare un pressing istituzionale per dirottare a Torino la sede dell’azienda statunitense.

“Se prima vi era vagamente il sospetto adesso vi è una certezza – afferma Suriano -. Il governo Draghi, il governo dei migliori, è a trazione leghista. La solita Lega che irride il Sud e che vuole confezionare l’ennesimo scippo ai danni della politica industriale ed economica del Meridione. La vicenda Intel è emblematica: con un inaudito pressing istituzionale il ministro Giorgetti ha candidamente ammesso che si adopererà affinché l’azienda americana investa milioni di euro a Torino, precisamente a Mirafiori, e non a Catania”.

“Si tratta di gravissime dichiarazioni da parte di un ministro della Repubblica che interviene a ridosso di una decisione fondamentale per l’economia. Catania ha tutte le carte in regola per ospitare il colosso produttivo americano, ha conoscenze, ha l’Etna Valley, ha i vantaggi della Zes, ha un legame con l’università consolidato. Perdere milioni di euro di investimenti e l’opportunità di centinaia di posti di lavoro a causa della longa manus leghista al governo dovrebbe far insorgere tutti i componenti di questo governo e tutti i parlamentari catanesi”, conclude la deputata.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI