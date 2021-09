Seap Aragona, vittoria per 4-0 nel test match con Pvt Modica

Netta vittoria della Seap Dalli Cardillo Aragona nel test match sul campo della Pvt Modica, anch’essa squadra che milita nel campionato di Serie A2, ma nel girone B. Il sestetto di coach Stefano Micoli si è aggiudicato tutti e quattro i set dell’allenamento congiunto. Questi i parziali: 25-18, 25-20, 25-20, 25-22. Capitan Moneta e compagne hanno disputato una buona partita in ogni fondamentale e hanno messo in mostra una eccellente condizione sia fisica che mentale.

Di contro un Modica in formazione rimaneggiata e privo della nuova straniera, che dovrebbe aggregarsi al gruppo tra qualche giorno. Aragona perfetto in battuta e nel fondamentale del muro. Per la Seap Dalli Cardillo Aragona la migliore realizzatrice è stata la montenegrina Dzakovic con 20 punti. Coach Micoli ha utilizzato tutte le atlete del roster, tranne il secondo libero Fabiola Ruffa non al meglio della condizione fisica. Nel Modica di coach Enrico Quarta, ottima la prova di Gridelli e Longobardi 18 punti a testa, e di capitan Ferro 14 punti.

Questo il tabellino della Seap Dalli Cardillo Aragona: Bisegna 1, Zech 10, Caracuta 1, Casarotti 2, Zonta 11, Cometti 5, Negri 12, Dzakovic 20, Stival 10, Moneta 7, Vittorio L. All.: Stefano Micoli

NOTE: Muri Aragona 8, Modica 4. Ace Aragona 14, Modica 6. Err. battuta Aragona 8, Modica 4. Err. azione Aragona 7, Modica 14. Attacco Aragona 39%, Modica 31%. Ricezione Aragona 43% (18% perfetta), Modica 42% (18% perfetta).



