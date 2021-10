Allerta meteo, temporali da Palermo a Catania: le previsioni

Arriva la pioggia in gran parte della Sicilia e sale l’allerta già diramata nelle scorse ore dalla Protezione civile. Temporale in corso a Palermo e in arrivo a Catania, proprio come era già stato previsto dagli esperti in vista del fine settimana. iLMeteo.it, ha sottolineato l’arrivo di “un graduale peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una perturbazione atlantica.

Il maltempo al Sud

Temporali – aggiunge – interesseranno ancora la Sicilia, ma anche i rilievi meridionali delle Marche e quelli dell’Abruzzo. Sul resto delle regioni le nubi saranno più diffuse, ma con sole prevalente”.

