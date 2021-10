Campionati di Serie A2, partenza col botto del Ct Palermo

Hanno preso il via quest’oggi i campionati a squadre di Serie A2 maschile e femminile, dove il Ct Palermo si presenta con ben due compagini. La formazione maschile guidata dal capitano Davide Cocco si è imposta tra le mura amiche con il punteggio di 4-2 al cospetto dei brianzoli del Tc Villasanta. Ad assistere agli incontri giocati sui campi 1 e 2 di viale del Fante, una discreta cornice di pubblico.

Una sfida ben indirizzata già dopo i 4 singolari, al termine dei quali i siciliani si sono portati sul 3-1, grazie alle affermazioni del ventinovenne mazarese Omar Giacalone, colonna portante del Ct Palermo il quale ha battuto Manfred Fellin e a quelle del ventenne rumeno Filip Jianu, 327 Atp, vittorioso su Davide Albertoni e del catanese, classe 2001 Pietro Marino che si è imposto ai danni di Andrea Borroni. L’unico punto lasciato per strada in singolare dal Ct Palermo è stato quello del diciassettenne mancino Gabriele Piraino superato da Giammarco Ferrari.

Nei due doppi, successi della coppia Piraino – Marino, mentre Giacalone e Jianu hanno ceduto il loro match al super tiebreak del 3° set. Domenica 10 ottobre Omar Giacalone e compagni saranno di scena a Torino contro il Ronchiverdi. Obiettivo dichiarato dalla dirigenza del sodalizio presieduto da Giorgio Lo Cascio, la conquista dei play off.

Molto bene anche la formazione femminile (unica siciliana al via del campionato) capitanata da Alessandro Chimirri che è andata a vincere 3-1 sui campi indoor in terra rossa del Plebiscito Padova. I punti in singolare sono giunti grazie alla belga Lara Salden, n. 346 Wta, e grazie alla diciassettenne palermitana del vivaio Virginia Ferrara. Nel doppio, le medesime giocatrici hanno regalato al Ct Palermo il terzo e decisivo punto. Ininfluente, ai fini del risultato, la sconfitta di Giorgia Pedone. La compagine palermitana tornerà in campo sabato 9 ottobre. A Palermo arriverà il Ct Bari. Vale anche per le ragazze lo stesso discorso fatto per i maschi. Mission del campionato la conquista dei play off.

Ct Palermo – Tc Villasanta 4-2

Giacalone b. Fellin 6-0 6-2

Marino b. Borroni 6-4 6-3

Jianu b. Albertoni 6-4 6-1

Ferrari b. Piraino 6-2 6-2

Borroni – Albertoni b. Giacalone – Jianu 2-6 7-6 10-4

Piraino – Marino b. Ferrari – Fellin 6-4 6-2

Plebiscito Padova – Ct Palermo 1-3

Salden b. Arcidiacono 6-3 6-4

Ferrara b. Ceschi 7-6 7-5

Crescenzi b. Pedone 6-3 6-2

Salden – Ferrara Arcidiacono – Ceschi 6-3 6-2



