Corteo ‘No vax’ a Milano, cinque attivisti arrestati

Per loro domani ci sarà il processo per direttissima

MILANO – Arrestati cinque attivisti ‘No green pass’ per le violenze durante il corteo di sabato 2 ottobre a Milano. La Digos e la squadra mobile di Milano hanno hanno restato i cinque in flagranza di reato e lunedì saranno processati per direttissima.

L’accusa è resistenza aggravata a pubblico ufficiale e sono stati tutti fermati durante le fasi finali del corteo e gli incidenti di viale Monza dove gli attivisti ‘No vax’ hanno sfondato un cordone della polizia. Si tratta di un 48enne, due 31enni, un 29enne e un 26enne. Altri sei, invece, sono indagati.

Il corteo di ieri è il primo contro il green pass nel quale avvengono degli arresti. Le persone fermate e portate in questura sono undici. Per sei è scattata la denuncia per diversi reati a vario titolo: manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, e resistenza. Nei cinque casi più gravi la polizia ha invece fatto scattare l’arresto per resistenza aggravata che per il codice è facoltativo in questi casi. Durante il corteo di sabato polizia e carabinieri sono stati bersagliati di insulti e minacce dai manifestanti: “Venduti, venduti“, “pagliacci“, “lo stipendio ve lo paghiamo noi, mer…“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI