“A Termini Imerese un nubifragio con 45 millimetri di pioggia”

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Si contano i danni a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove ieri si è abbattuto un violento temporale. I mezzi del comune sono già al lavoro per rimuovere cumuli di detriti che hanno invaso alcune strade. “Termini Imerese – spiega il sindaco Maria Terranova – è stata investita da un nubifragio. Un nubifragio, sì.

Una situazione definita dal centro meteo tra le più critiche con 45 millimetri di pioggia in poco più di 40 minuti”.

Il sindaco: “Siamo al lavoro per rimuovere i detriti”

“Insieme agli uomini e alle donne della Polizia municipale, ai gruppi di Protezione civile, alle nostre squadre della Segnaletica e dell’Ufficio tecnico – aggiunge – abbiamo messo in piedi una grande macchina operativa, una squadra che, insieme a Vigili del fuoco e forze dell’ordine, ha aiutato, soccorso in diversi punti della città e fatto sì che ogni criticità non si trasformasse in pericolo per i cittadini. Siamo operativi – sottolinea – per rimuovere parte

dei detriti ancora presenti in alcune strade”.

