Cancelleri: “Il governo Conte 2 ha finanziato la Bronte-Adrano”

PALERMO, 04 OTT – Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili Giancarlo Cancelleri, ha fatto una visita nei cantieri della strada statale 284 con i responsabili di Anas. “Per il tratto Bronte-Adrano, sono previsti interventi di adeguamento per circa 4 chilometri, per un investimento di 66 milioni gia’ finanziati. Sulla Adrano-Paterno’ e’ previsto invece il raddoppio della carreggiata lungo un percorso di 14 chilometri e dei 350 milioni necessari, 184 sono gia’ disponibili, sempre finanziati dal Governo Conte 2 – Ha detto “L’impegno del Governo e’ di reperire i 166 milioni di euro mancanti e procedere entro il 2022 all’appaltabilita’ dell’opera, stiamo correndo e facendo il possibile per rispettare i tempi”.

“Il controllo dell’attivita’ dei cantieri va fatto con costanza, lontano dai clamori mediatici. Il PD e’ dalla parte giusta: con il governo Conte 2 abbiamo finanziato con 66 milioni la bretella di 4 chilometri della Bronte-Adrano, con decreto firmato dall’allora ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli. E poi, anche l’allargamento della SS 284 fino a Paterno’ finanziata dal ministro per il Sud, Peppe Provenzano”, prosegue.

Contano i fatti e ora dobbiamo vigilare sulla regolare esecuzione dei lavori sia sulla Bronte-Adrano che entro aprile 2023 verra’ inaugurata, sia per l’avvio dei cantieri per l’allargamento della Adrano-Paterno’. Cio’ per restituire una dignita’ ad un territorio che e’ stato trascurato ed ignorato per troppo tempo” , conclude (ANSA).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI