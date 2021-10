Meteo, in Sicilia arriva lo scirocco: le previsioni

Caldo e pioggia. Ecco come andrà la settimana sull'Isola

Dopo il maltempo del fine settimana, una pausa più stabile e soleggiata sulla Sicilia nella giornata di oggi, eccezion fatta per qualche fenomeno in sviluppo diurno a ridosso dei rilievi etnei orientali e Iblei. A dirlo sono gli esperti di 3BMeteo. Venti ancora moderati in attenuazione. Mari da mossi a molto mossi; poco mossi sui settori tirrenici.

Ecco come andrà

Il resto della settimana sarà però ancora instabile. “Una vasta circolazione depressionaria si approfondisce sull’Europa nordoccidentale pilotando un’intensa perturbazione che porterà un peggioramento in gran parte della Sicilia. Nel frattempo correnti di scirocco si intensificheranno nel fine settimana, responsabili ancora di tempo instabile sull’Isola, con rovesci e temporali, specie nel pomeriggio sui settori interni ma a tratti anche sulle coste ioniche e tirreniche nonchè sabato su quelle meridionali.

