Palermo, Perrotta: “Pareggio giusto, ma possiamo fare meglio”

"Il mister mi fa giocare nel centro sinistra e mi trovo bene: per me non è un problema"

PALERMO – Un pareggio che non accontenta probabilmente nessuno, quello maturato ieri sera al “Menti” tra Juve Stabia e Palermo. Entrambe le squadre hanno provato a fare bottino pieno, ma alla fine nessuna delle due è riuscita a trovare il guizzo per sbloccare lo 0-0: “E’ stata una partita combattuta che ci siamo giocati a viso aperto – ha detto il difensore rosanero, Marco Perrotta -. Secondo me il pareggio è stato giusto con prestazione buona per entrambe le squadre”.

Perotta, arrivato al Palermo dal Bari nelle ultime ore di mercato è stato utilizzato parecchi dal tecnico rosanero, Giacomo Filippi: “Il mister mi fa giocare nel centro sinistra e mi trovo bene: per me non è un problema, bisogna adattarsi. Sono contento perché sono venuto qui per giocarmi il posto e fortunatamente sono entrato subito nei meccanismi. Siamo tutti nella stessa barca e stiamo facendo benino tutti. Potremmo fare meglio perché la classifica non rispecchia il vero valore della squadra ma ci sono ancora tante partite”, ha concluso il centrale rosanero.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI