CATANIA – Un forte “tornado” seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di Catania causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Segnalata la presenza di feriti. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. SEGUI LA DIRETTA

GUARDA – APOCALISSE A CATANIA VIDEO

Circonvallazione in tilt

GUARDA – VIDEO TORNADO A CATANIA sfiorata tragedia: abbattuto traliccio enel



Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. E’ quanto si legge sulla pagina Fb del Comune che “raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza”.

Nessun ferito in ospedale

Nessuno dei feriti soccorsi, citati dalla pagina Fb del Comune, al momento risulta ricoverato negli ospedali della città, ma ci sarebbero state delle persone contuse. E’ quanto emerso da verifiche della Prefettura, che ha aperto un tavolo di coordinamento degli interventi di soccorso.

Voli dirottati

Il maltempo ha avuto un impatto anche sull’aeroporto dove quattro voli in arrivo sono stati dirottati in altri scali, due dei quali a Palermo e uno a Bari.

Danni anche nel catanese

Numerose sono state le chiamate di intervento alla sala operativa del numero unico 112 per allagamento e danni a immobili, tetti divelti e per le strade bloccate da cadute di alberi e autisti rimasti in panne. Il violento temporale ha colpito anche diversi paesi del Catanese, ed in particolare dell’Etna. A Nicolosi un albero, in piazza Vittorio Emanuele, è caduto danneggiando un mezzo trasporto di disabili dell’associazione Misericordia.

Alberi caduti e campi di calcio distrutti

Scene spaventose al Viale Medaglie d’Oro a Catania. Alberi sradicati in mezzo alla careggiata costringono gli automobilisti a pericolosi slalom.

Ingenti danni agli impianti sportivi Meridiana a Nesima. Pali della luce divelti in mezzo ai campi di calcio, recinzioni andate distrutte a causa delle forti raffiche di vento.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI