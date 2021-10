VITTORIA – Tragedia sfiorata, per fortuna. Un fulmine si è abbattuto in serata su una casa a Vittoria, nel Ragusano, provocando l’incendio di alcuni elettrodomestici che erano sul terrazzo di un appartamento all’ultimo piano di largo don Pino Puglisi. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, si sono propagate all’interno dell’abitazione e l’edificio è stato evacuato. Non ci sono feriti. (ANSA).



