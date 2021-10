Contatore della luce taroccato, ristoratore arrestato e ora assolto

C'era un magnete per abbattere i consumi di energia elettrica, ma il titolare non c'entra

PALERMO – Era stato addirittura arrestato nell’estate 2016 per furto di energia elettrica. Dopo cinque anni di processo il Tribunale di Termini Imerese ha assolto Franco Piraino, titolare del ristorante “Lanterna Rossa” di Ficarazzi.

L’accusa era che avesse manomesso il contatore per alleggerire la bolletta su cui gravavano climatizzatori, cinque frigoriferi, due lavastoviglie, tre celle frigorifere, friggitrici e impianti di aspirazione. In particolare, gli investigatori trovarono un magnete sul contatore, vecchio stratagemma per pagare di meno.

Il legale della difesa, l’avvocato Salvo Priola, è riuscito a dimostrare che la manomissione era stata fatta un anno prima che Piraino subentrasse nella gestione dell’attività e, quindi, non era a lui addebitabile. Il magnete era piazzato in una nicchia all’esterno. Non è stato dimostrato che sia stato Piraino a piazzarlo.





Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI