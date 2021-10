PALERMO – Dati Covid in lieve rialzo sulla Sicilia che da domani, sabato 9 ottobre, tornerà a essere zona bianca ma ancora una volta il report nazionale viene influenzato da un ricalcolo che ‘recupera’ contagi del passato mai entrati nelle statistiche ufficiali.

Nel giorno in cui ministro della Salute Roberto Speranza firma il provvedimento che riporta l’Isola in zona bianca, come già anticipato ieri dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e dal neo capo del Dasoe Francesco Bevere, i dati della Protezione civile nazionale e dell’Iss dicono che tra giovedì e venerdì sono stati 469 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia (ieri erano 245) a fronte di 14.977 tamponi processati. L’incidenza sale al 3,1% ieri era 1,6%. L’Isola, per effetto di questi numeri, torna in testa ai contagi giornalieri (al secondo posto con 338 c’è il Veneto). Il dato, però, è influenzato dall’ennesimo riconteggio: la Regione, infatti, dichiara che tra i tamponi molecolari comunicati oggi 682 sono relativi alle settimane precedenti e che tra i 469 casi ufficializzati adesso “116 sono relativi alle settimane precedenti”. Un fatto analogo era accaduto il 30 settembre, quando il bollettino aveva ufficializzato altri 296 casi risalenti al 2020.

Meno ricoverati negli ospedali

Gli attuali positivi sono 11.198 con una diminuzione di 582 casi. I guariti sono 1048 mentre si registrano altre 3 vittime che portano il totale dei decessi a 6.880. Sul fronte ospedaliero sono adesso 405 i ricoverati, 10 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 40, cinque in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 42 casi, Catania 298, Messina 15, Siracusa 50, Ragusa 10, Trapani 13, Caltanissetta 18, Agrigento 15, Enna 8.

