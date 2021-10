Scempio ai Rotoli, cinghiali in cerca di cibo fra le sepolture

PALERMO – Ci mancavano i cinghiali. Lo scempio è completo. Gli animali selvatici arrivano dalla montagna che sovrasta il camposanto dei Rotoli.

Cercano cibo. Scavano tra le le sepolture nel campo di inumazione. Distruggono vasi e portafotografie. Non c’è pietà per i morti. Come può essercene se neppure i vivi dimostrano di averla. Livesicilia ha raccontato nei giorni scorsi dell’inchiesta della Procura della Repubblica per i resti umani ammassati dentro i sacchi della spazzatura. Al cimitero restano in deposito 800 salme in attesa di sepoltura nonostante il cronoprogramma dell’amministrazione comunale.

Adesso si aggiunge il problema dei cinghiali. Gli operai Reset allargano le braccia. Dicono di non avere gli strumenti per arginare gli animali. Servono gabbie e trappole. Si pensa a un’ordinanza per dichiarare lo stato di emergenza in un cimitero dove l’emergenza è ormai perenne.

Si stanno mobilitando anche all’Azienda sanitaria provinciale. Si pensa a coinvolgere i Rangers che lavorano nella riserva di Monte Pellegrino. Qualcosa va fatta, e subito.

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore ai Cimiteri, Toni Sala: “La presenza di cinghiali su Monte Pellegrino, e quindi anche nelle aree limitrofe al cimitero dei Rotoli, è un problema purtroppo noto che il Comune di Palermo sta provando ad affrontare in collaborazione

con tutti gli enti coinvolti. Posizioneremo dei dispositivi per impedire agli animali di accedere all’area cimiteriale, evitando così i danni alle sepolture e lo faremo nel più breve tempo possibile, ricorrendo anche a una specifica ordinanza. La Reset ha, però, l’obbligo

contrattuale di intervenire nelle aree danneggiate, anche se dovesse farlo ogni giorno, e su questo non transigeremo”.



