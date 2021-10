L’attacco alla Cgil, aperte tutte le federazioni siciliane

Palermo – Tutte le sedi della Cgil in Sicilia saranno aperte e presidiate oggi, a partire dalla sede regionale di via Bernabei 22, in segno di condanna agli attacchi di queste ore da parte di manifestanti no – vax , no green – pass- 2 e di Forza Nuova. “Auspichiamo una reazione di tutte le forze democratiche – dice il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – all’aggressione di stampo fascista che è andata in scena contro la nostra sede nazionale. In ballo

ci sono le libertà democratiche e i diritti sanciti dalla nostra Costituzione – aggiunge –da quella di opinione a quello alla salute e quanto sta accadendo desta allarme, va condannato e obbliga a un serrate

le fila di tutte le forze democratiche”.

Il Partito democratico

“Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista . Il Pd catanese è a fianco della Cgil e di tutte le OOSS dei lavoratori in difesa del mondo del lavoro e della democrazia”. Così Angelo Villari, segretario provinciale del Pd di Catania e militante di lungo corso nelle file del sindacato confederale guidato oggi da Maurizio Landini.

“Solidarietà e vicinanza totale alla Cgil dopo l’assalto subito ieri alla sede di Roma, durante la manifestazione indetta da No-green pass e No-Vax. Quello a cui abbiamo assistito ieri nella Capitale è un vero e proprio atto squadrista di ‘infiltrati’ alla manifestazione, fascisti che non si rassegnano, eversivi di di una estrema destra anacronistica e pericolosa”. Lo dice il segretario regionale del Partito democratico della Sicilia, Anthony Barbagallo che oggi si è recato nelle sedi della Cgil di diversi paesi etnei.

“Manifestare – aggiubge – è democratico, attaccare i palazzi è rivoluzionario ma qui siamo di fronte a gesti anti democratici di inaudita violenza: irrompere nella sede del più grande, storico e importante sindacato italiano è una follia che non può e non deve passare sotto silenzio”. “Sono qui per portare concretamente – ha detto – la vicinanza del Pd al sindacato che fu di Giuseppe Di Vittorio, Luciano Lama, Bruno Trentin ma anche dell’indimenticato Pio La Torre. Bene ha fatto la Cgil ad aprire tutte le sue sedi sparse nel territorio: alla violenza squadrista e fascista si risponde con il dialogo e la democrazia e il Pd – conclude – sarà al fianco del sindacato in questa guerra di civiltà democratica”.

Dal Movimento 5 stelle

“Quanto accaduto in queste ore a Roma è gravissimo e inquietante. Inaccettabile che i nostri valorosi uomini delle forze di Polizia siano bersaglio di attacchi da parte di una piazza che già faccio fatica a comprendere, peraltro abilmente manovrata da squadracce dell’estrema destra, formate da personaggi spesso già noti alle forze dell’ordine per azioni simili. Inoltre, come già dichiarato dal Presidente Giuseppe Conte, l’occupazione della sede della CGIL è di una gravità inaudita, serve una risposta forte e senza sconti” Così in una nota l’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso.



“Ho già sentito Giuseppe Tiani del SIAP per esprimere tutta la mia solidarietà, che estendo a tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e ai vertici della CGIL, vittima di un attacco squadrista intollerabile.

L’Italia è una democrazia e ripudia il fascismo, i cittadini di Roma e le istituzioni democratiche del nostro Paese non possono subire attacchi gratuiti di tale portata, serve una reazione immediata” conclude Giarrusso.



