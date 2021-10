Sicilia, amministrative: 42 comuni al voto, cosa c’è da sapere

PALERMO – Il vento delle amministrative soffia anche in Sicilia. Complice l’autonomia, l’isola arriva all’appuntamento con le urne con una settimana di ritardo rispetto al resto d’Italia. Oggi e domani 568.357 cittadini siciliani esprimeranno la loro preferenza per eleggere 42 sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. I seggi saranno aperti oggi (dalle 7 alle 22) e lunedì (dalle 7 alle 14). I cittadini dovranno recarsi alle urne muniti di mascherina, documento di riconoscimento e certificato elettorale (il nuovo kit dell’elettore ai tempi del Covid).

Quello che c’è da sapere

Su quarantadue comuni chiamati al voto sono ventinove i centri nei quali si voterà con il sistema maggioritario; tredici quelli al voto con il proporzionale. Come imposto dalla legge elettorale Trinacria’s style i comuni con più di 15000 abitanti chiamati alle urne potranno eleggere il loro primo cittadino al primo turno superando la soglia di sbarramento del 40%. Eventuali secondi tempi si disputeranno domenica 24 lunedì 25 ottobre. I consiglieri comunali da eleggere sono 606. Gli elettori potranno esprimere sulla scheda una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale a patto di rispettare l’alternanza di genere (un uomo e una donna) pena l’annullamento della seconda preferenza indicata.

I comuni al voto

Ecco quali sono i 42 comuni teatro di altrettante sfide all’ultima scheda. Il comune più popoloso al voto è Vittoria, unico centro del ragusano chiamato a raccolta in questa tornata elettorale. Nel catanese si giocano cinque partite: Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Ramacca. Due i duelli nel nisseno: San Cataldo e Vallelunga. Una sola contesa nell’ennese: Calascibetta. Nell’agrigentino sono chiamati alle urne i cittadini di sei centri: Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, San Biagio Platani. In provincia di Siracusa si vota a Ferla, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini, Sortino. Nel trapanese si giocano due gare: Alcamo, Calatafimi-Segesta. Nel palermitano sono chiamati alle urne gli abitanti di Alia, Montelepre, San Cipirello e Terrasini. In provincia di Messina si vota in 15 centri: Antillo, Capo d’Orlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta, Patti, Rodì Milici, San Marco d’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta.



