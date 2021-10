Trapani, Moschella: “Abbiamo grande voglia di giocare”

TRAPANI – “I ragazzi hanno voglia di riprendere con le gare. L’allenamento è funzionale alla gara, quindi sono molto carichi. Sono molto contento perché abbiamo recuperato quasi tutti al 100%. Abbiamo un’ampia rosa su cui scegliere”. Così Ivan Moschella, allenatore del Trapani, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Rende. I granata tornano in campo dopo due settimane di stop dovute ad un caso di positività nel gruppo: “Il Rende merita qualche punto in più. Una squadra dinamica e giovane con le idee valide del tecnico. Noi alleniamo i giocatori affinché si esprimano al meglio. Abbiamo chiesto questo ai giocatori dal punto di vista caratteriale e fisico, oltre che tecnico”. Infine sulla scomparsa del direttore commerciale Nicolò Achille, morto qualche giorno fa: “Nicolò è una figura molto importante per noi. È ancora presente con noi, con il figlio Alessandro che già lavorava con noi che ha preso il posto del padre. Noi siamo molto legati alla famiglia Achille e purtroppo questaperdita è stata un po’ pesante per l’ambiente – ha concluso Moschella -. Cercheremo di fare il meglio in campo anche per ricordare Nicolò nel miglior modo possibile”.



