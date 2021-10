Sicilia, elezioni: tutti i risultati dai seggi DIRETTA

PALERMO – Amministrative: il rush finale. In palio 42 fasce tricolori. Le prime vittorie arrivano a urne ancora chiuse: Giusy La Galia, unica candidata in corsa a Gioiosa Marea, con il quorum superato si accaparra la poltrona di sindaca del paese. Lo stesso accade a Ferla, nel siracusano: Michelangelo Giansiracusa (unico candidato in corsa) si riconferma sindaco. Nel frattempo cresce l’attesa per il responso delle urne.

16:53 A Caltagirone con il 20% delle schede scrutinate si consolida il netto vantaggio del candidato giallorosso Fabio Roccuzzo che con 4016 voti il 54% dei voti.

16:51 A Giarre è in testa il candidato Leo Cantarella con una percentuale che si attesta intorno al 40%.

16:45 A Montevago, nell’agrigentino, la deputata e sindaca uscente Margherita La Rocca Ruvolo è avanti di un soffio sullo sfidante Giuseppe Arcuri: 248 voti a 229.

16:40 A Vittoria i primi dati danno in vantaggio il candidato del Pd della sinistra Francesco Aiello di poco sopra il 40%.

16:34 Ad Alcamo, su tremila schede scrutinate (un quinto del totale), in vantaggio l’uscente grillino Surdi con il 45%. Alle sue spalle il candidato del centrodestra Cassarà (35%).

16:19 Ecco una prima panoramica del voto nell’agrigentino. Favara: Palumbo avanti con quasi il 40% seguito da Montaperto (32,5%) e Infurna poco meno del 29%. Porto Empedocle: è testa a testa tra Rino Lattuca e Calogero Martello. Seguono Salvo Iacono e l’ex sindaca Ida Carmina. Ultimo Gianni Hamel

Canicattì: in vantaggio Vincenzo Corbo, già sindaco di Canicattì. Segue il giornalista Sciabarrà di poco avanti sul sindaco uscente Ettore Di Ventura.

16:05 Lo spoglio prosegue nei comuni messinesi chiamati alle urne. A Rodi Milici manca ufficialità ma sembrerebbe vicina la riconferma di Aliberti, stessa situazione a Capo D’Orlando per quella di Ingrilli e Terme per Cipriano.



15:58 Le prime schede scrutinate a San Cataldo, nel nisseno, delineano il vantaggio del candidato giallorosso Gioacchino Comparato. A Favara stessa situazione: Palumbo (sostenuto dal Pd, M5S e sinistra) è in testa con il 40%.

15:50 In Sicilia alle ore 14:00 l’affluenza alle elezioni amministrative è stata del 46,44%. Il dato è riportato sul sito della Regione Siciliana. A San Cipirello, comune sciolto per mafia, si è recato alle urne solo il 32,83% dei votanti: questo vuole dire che l’unica candidata in corsa Romina Lupo non viene eletta e che proseguirà il commissariamento.

15:45 L’affluenza in provincia di Siracusa vede un calo significativo in tutte le piazza al voto. Ferla 66,33% (-5,54%), Lentini 59,15% (-8,67%) Noto 69,63% (-9,06%), Pachino 63,37% (-11,64%), Rosolini 62,05% (-5,19%), Sortino 72,10% (-4,74%). Affluenza nel Messinese. Esclusa la piazza di Galati Mamertino, dove con il 62,69%, si registra l’unico dato con il segno più (+6,65%). Le altre piazze sono tutte con il segno meno: Antillo 75,81% (-19,07%), Capo d’Orlando 72,48% (-13,12%), Caronia 68,98% (-2,16%), Falcone 58,06% (-071), Ficarra 68,90% (-3,94%), Floresta 82,78% (-2,30%), Gioiosa Marea 69,59% (-12,12%), Mistretta 71,15% (-5,01%), Patti 74,35% (-5,02%), Rodì Milici 72,10% (-13,02%), San Marco d’Alunzio 70,32% (-2,63%), Sant’Angelo di Brolo 64,06% (-2,33%), Terme Vigliatore 66,36% (-0,81%), Torregrotta 67,39% (-5,39%).

15:43 Arrivano le prime proiezioni da Caltagirone, calcolate sul 10% delle schede scrutinante. Roccuzzo è in testa con il 55,50%, seguono Gruttadauria con il 39,84%, Gravina al 2,79% e Giuseppa Leotta al 2,74%.

15:38 I dati sull’affluenza in provincia di Catania. Si registra un calo significativo in quasi tutte le piazze al voto, l’unica a distinguersi è Adrano che fa registrare, con il 53,63%, un +1,05% rispetto alla scorsa tornata. Le altre piazze: Caltagirone 67,12% (-8,70%), Giarre 66,36% (-7,65%), Grammichele 57,81% (- 9,05%), Ramacca 67,46% (-6,87%).

15:35 Ad Adrano, nel catanese, le prime schede scrutinate indicano un netto vantaggio del candidato Pellegriti sui sui competitor. Alle sue spalle Fabio Mancuso.

la sindaca di Gioiosa Marea

15:17 A Calascibetta, unico comune ennese al voto, l’affluenza è del 46,9%. A Vittoria, centro più popoloso al voto e unico comune del ragusano chiamato alle urne il dato è del 54,07%. In provincia di Caltanissetta il dato sull’affluenza è del 49,17. Nello specifico: San Cataldo (47,59%) e Vallelunga (60,43%).

Il sindaco di Ferla

14:42 E’ appena iniziato lo spoglio in una delle piazze più importanti al voto: Caltagirone. L’affluenza media, sebbene attestata intorno al 55%. Dalle prime schede scrutinate emerge il profilarsi di un testa a testa tra il candidato del centrosinistra Fabio Roccuzzo e quello del centrodestra Sergio Gruttadauria. Una sfida molto importante quella calatina come dimostra la presenza del segretario dem Anthony Barbagallo che sta seguendo l’esito dello spoglio, nella sede del comitato elettorale del candidato sindaco Fabio Roccuzzo.

spoglio in corso a Caltagirone

14:40 Arrivano i primi dai sull’affluenza nei comuni del messinese. A Capo D’Orlando l’affluenza è del 59.35%, su 13169 sono 7816 le persone che hanno votato. A Patti il dato finale riporta 8143 elettori pari al 68,39%. A votare sono stati 3938 (69,42%) uomini e 4205 (67,46%) donne. A Torregrotta, invece, il dato sull’affluenza definitiva è del 62%. A Rodì Milici hanno votato 1233 persone su 2087 aventi diritto: la percentuale dell’affluenza è del 59,08%. A Terme Vigliatore il dato si attesta intorno al 65,54%.