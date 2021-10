Il 59esimo compleanno per Lorefice, gli auguri dalla Curia e dal sindaco

PALERMO – Giornata di festa per la curia di Palermo. L’Arcivescovo Corrado Lorefice compie 59 anni essendo nato ad Ipsica il 12 ottobre 1962.

Lorefice è arcivescovo del capoluogo dal 27 ottobre 2015, quando fu Papa Francesco a nominarlo in successione di Paolo Romeo, dimessosi per limiti di età.

All’Arcivescovo sono arrivati gli auguri da parte del sindaco Leoluca Orlando: “Esprimo i miei più sentiti auguri di buon compleanno all’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Ogni giorno, con amore, passione, gioia e speranza, specialmente nei momenti più difficili, è guida religiosa fondamentale per i cittadini“.

“Il Vicario Generale, monsignor Giuseppe Oliveri, la Curia Arcivescovile, il Presbiterio e tutto il popolo di Dio della nostra Chiesa di Palermo si stringe all’Arcivescovo Corrado per esprimere i migliori auguri per il suo compleanno – si legge sul sito dell’Arcodiocesi di Palermo -. Uniti nel ringraziamento a Dio per il dono dell’Arcivescovo alla nostra comunita’ ecclesiale, assicuriamo alla Sua persona la nostra preghiera di ringraziamento per il dono della vita e del suo servizio in mezzo a noi. Auguri Eccellenza!“.



