I familiari chiedono aiuto per ritrovare la signora

TERMINI IMERESE (PA) – Sono ore di angoscia per la famiglia di Salvina Bulfamante, donna di 77 anni, scomparsa dallo scorso 13 ottobre da Termini Imerese. La famiglia chiede aiuto per ritrovare la donna che non è più tornata a casa.

“Siamo molto preoccupati – hanno detto i familiari – Non è mai successo prima. La donna è bassa ed esile, coi capelli castani di media lunghezza, indossava una maglia gialla“. Alle ricerche stanno lavorando anche i carabinieri.



