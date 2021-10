Green pass: arriva il tampone gratis in farmacia, ecco per chi

ROMA – Con l’introduzione del Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori è aumentata esponenzialmente la richiesta di tamponi. Per questo motivo Federfarma propone tamponi gratuiti per una una determinata categoria di persone.

I cittadini che, al momento di fare il tampone, accettano contemporaneamente di prenotare la vaccinazione, avranno il test gratuito. “Il messaggio che vogliamo lanciare – spiega Roberto Tobia, segretario nazionale Federfarma – è l’invito alla popolazione a vaccinarsi, perché la vaccinazione è l’unica vera soluzione per poter uscire dalla pandemia”, dichiara.

Per il presidente di Federfarma Marco Cossolo: “Le farmacie confermano, ancora una volta, il proprio ruolo di primo presidio sanitario di prossimità sul territorio costantemente impegnato in favore della tutela della salute della collettività”.



