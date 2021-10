Minacce al candidato Pellegriti: la Polizia identifica due persone

ADRANO. In una nota diffusa alla stampa, il candidato sindaco di Adrano Carmelo Pellegriti spiega: “Sono stato informato di gravi intimidazioni rivolte alla mia persona. Minacce che chiamano in causa la mia incolumità fisica e per le quali, nelle scorse ore, ho provveduto a sporgere denuncia presso la Questura di Catania.Le Forze dell’Ordine, che sento il dovere di ringraziare anche pubblicamente, hanno giudicato i fatti in questione molto seri.Non credevo, in tutta franchezza, che affrontare una campagna elettorale potesse significare dover sopportare tutto questo clima di odio e di violenza.Sono molto scosso. E lo sono principalmente per la mia famiglia e per le innumerevoli persone che ogni giorno mi stanno a fianco ed alle quali voglio bene. Ciò nonostante, il mio spirito di servizio nei confronti della mia Adrano non può venir meno; ma una riflessione tuttavia va fatta e, per questi motivi, domani pomeriggio assieme ai referenti della mia coalizione decideremo come e se proseguire questa campagna elettorale”.

Intanto, due uomini sono stati identificati e denunciati per le presunte minacce al candidato sindaco di Adrano. Minacce che sarebbero state rivolte in una chat telefonica nella quale si sarebbe parlato di sparare alle gambe del candidato.



