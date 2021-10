Amap, domani alcuni comuni senza acqua: ecco quali

PALERMO – Per permettere lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione lungo il canale di Scillato, domani l’ Amap dovrà sospendere temporaneamente l’erogazione idrica in alcune zone dei comuni di Sciara e Termini Imerese. I conseguenti disservizi interesseranno sia il centro abitato sia diverse contrade esterne ad esso. I lavori di riparazione si protrarranno per l’intera giornata. L’erogazione idrica sarà ripristinata a lavori ultimati, salvo imprevisti, presumibilmente nella stessa serata del 20 ottobre, e si normalizzerà nelle 48 ore successive.

Le città senza acqua

Sempre a causa di alcuni lavori concomitanti di Amap ed Enel sull’adduttore Jato e alla condotta proveniente dall’invaso di Piana degli Albanesi domani sarà interrotta l’erogazione idrica in alcuni comuni della fascia costiera nord-ovest della provincia e alcuni disservizi potranno verificarsi anche nei quartieri nord e pedemontani del capoluogo. In particolare, disservizi potranno verificarsi nei seguenti comuni e quartieri: Balestrate, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci, Villagrazia di Palermo, Rocca-Molara, Borgonuovo a Palermo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI