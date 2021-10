CASTELVETRANO (TRAPANI) – Violenza sessuale, tentato sequestro di persona e lesioni personali. Queste le accuse rivolte a un 32enne originario del Mali che è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Castelvetrano (Trapani). L’uomo, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, è finito sotto indagine dopo la richiesta d’aiuto della vittima che si è rivolta ai carabinieri.

Il tentato rapimento

La donna ha raccontato che un extracomunitario aveva tentato di rapire il proprio figlio di 5 anni e poi l’aveva aggredita. Nonostante lo stato di choc in cui si trovava, è riuscita a difendere il piccolo con tutte le proprie forze e poi ha respinto l’assalto dell’uomo che l’ha anche palpeggiata. Appena ha potuto ha chiamato i carabinieri che in un attimo l’hanno raggiunta e, raccolta la prima descrizione, hanno subito individuato l’aggressore che si era dato alla fuga a piedi.

Atti di autoerotismo in ambulanza

Nella colluttazione il bambino ha riportato contusioni ad entrambe le gambe mentre la donna è rimasta incolume. Da quello che hanno accertato i militari dell’Arma, il fermato, solo poche ore prima, era stato soccorso da una ambulanza del 118 che l’aveva trovato riverso per terra. Nel tragitto per raggiungere l’ospedale, secondo quanto raccontano i militari, lo stesso aveva compiuto atti autoerotici davanti al personale medico, composto anche da una donna, oltre ad aver danneggiato l’interno dell’ambulanza stessa.

Il gip ha convalidato il fermo

In considerazione della gravità dei reati contestati e del pericolo di fuga, i carabinieri, in accordo con la Procura di Marsala, hanno eseguito il fermo conducendo l’uomo in carcere e il gip del Tribunale ha convalidato il fermo.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI